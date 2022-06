Tentò di rapinare il titolare di un bar a Saluzzo e risarcisce il danno: assolto

Nel marzo 2022 un uomo, titolare di un’attività a Saluzzo, chiese l'intervento della autorità per aver subito una tentata rapina, il cui autore fu identificato in D.D.L. Il responsabile venne arrestato e il giudice per le indagini preliminari, a seguito della convalida, dispose la custodia cautelare in carcere.

D.D.L., assistito dall’avvocato Alberto Crosetto, dopo essere stato rinviato a giudizio al tribunale di Cuneo con l’accusa di tentata rapina impropria, scelse di essere giudicato con rito abbreviato condizionato alla testimonianza della persona offesa, il titolare del bar.

Stando alla ricostruzione, D.D.L., quel giorno, tentò di scassinare la cassa del locale ma venne sorpreso dal proprietario con cui nacque una discussione. L'imputato colpì l'uomo con uno schiaffo al volto rompendogli gli occhiali da vista e scappò. La fuga però non durò a lungo, perché nel frattempo la vittima aveva chiamato i Carabinieri che fermarono poco dopo il responsabile e lo arrestarono.

Durante l’udienza l’accusa venne derubricata da tentata rapina impropria a tentato furto. Il proprietario del locale, dopo aver testimoniato e ottenuto il risarcimento danni da parte dell’imputato per gli occhiali rotti, ha deciso di ritirare la querela.

D.D.L. è stato assolto perché il fatto non sussiste e scarcerato.