Savigliano, due concerti per concludere "MusicArte – Storia e Futuro 2022"

In occasione della Festa della Cultura saviglianese il Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio propone due importanti eventi del progetto "MusicArte – Storia e Futuro 2022" per il prossimo fine settimana.

Sabato 4 giugno alle 21 al Palazzo Taffini si svolgerà il concerto conclusivo della Masterclass di Canto lirico tenuta dal mezzosoprano Silvana Silbano con la partecipazione degli allievi iscritti, impegnati in arie solistiche e brani d'insieme del celebre repertorio lirico.

E domenica 5 giugno alle 11 presso il Salone del Fergusio avrà luogo il secondo concerto del Festival Pianistico 2022 (direzione artistica Luigi Dominici e Michelangelo Alocco e in collaborazione con la Fondazione Casa Delfino di Cuneo) che vedrà protagonista il giovane pianista Luis Lopez Ramos interprete di Andaluza, La Maja y El ruiseñor (Goyescas) e Capricho Español op. 39 di E. Granados, di Cantos Canarios di T. Power e di brani scelti dalla Suite "Iberia" di I. Albéniz.

Luis Lopez Ramos, nato a Tenerife nel 1996, dal 2015 ha studiato al Conservatorio Superior de Música de Canarias specializzandosi in pianoforte con Francisco Martínez. Ha intrapreso una brillante carriera debuttando come solista con orchestra, con direttori quali José María Vicente e Mario Lamberto, esibendosi poi in sale prestigiose internazionali anche in formazioni cameristiche e come solista. Si è perfezionato con pianisti come M.J. Pires, G. González, G. Díaz Jerez, I. Martín, M. Pabich, R. Bambace, W. Wagenhäuser, M. Mainolfi e T. Okada. Ha esteso le conoscenze al jazz e alla musica moderna frequentando masterclass con il pianista e compositore P. Ortí (attualmente professore al Berklee College of Music). Vincitore di prestigiosi premi, concorsi e riconoscimenti, è attualmente assistente presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino con una borsa di studio per l'a.a. 2021/2022 e sta ultimando un master in Management delle industrie culturali e creative presso l'Università Europea Miguel de Cervantes in Spagna.

Intanto domenica 29 maggio alle 11 la giovane e talentuosa pianista Maria Josè Palla ha inaugurato brillantemente il Festival nel Salone del Fergusio con gli Studi Sinfonici op. 13 di R. Schumann, la Suite "All'aria aperta" di B. Bartók e Parafrasi sul Miserere dal Trovatore di G. Verdi.

Il terzo e ultimo concerto del Festival si terrà domenica 19 giugno, sempre alle 11, al Palazzo Taffini.

L'ingresso a tutti i concerti è gratuito.