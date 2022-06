Azione a sostegno di Centro per Cuneo

Il leader di Azione Carlo Calenda insieme all'on. Enrico Costa ha incontrato i candidati di Centro per Cuneo, rinnovando il sostegno per le prossime elezioni comunali.



Cinque sono i candidati di Azione nella lista Centro per Cuneo: Ettore Grosso, Maria Laura Risso, Vincenzo Pellegrino, Gabriella Roseo e Monica Pellegrino.

Azione si riconosce in Centro per Cuneo perché forza in grado di garantire la continuità di buon governo e buona amministrazione della città.



La comprovata esperienza amministrativa dei candidati in lista, unita alla loro spinta innovativa, sono gli elementi che hanno permesso a Cuneo di cambiare volto in questi anni e siamo convinti che potranno essere motore per un'ulteriore crescita della città in ogni suo settore.