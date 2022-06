Saluzzo, "C’è Fermento" al via la 12° edizione del salone della birra artigianale qualità

Dopo due anni torna "C’è Fermento", il salone della birra artigianale di qualità, a Saluzzo da giovedì 16 a domenica 19 giugno, negli spazi della Fondazione Amleto Bertoni, che cura l’organizzazione della rassegna con il Comune e il Comitato per la Condotta Slow Food del Marchesato.

C'è Fermento si conferma uno degli appuntamenti più attesi e importanti del settore a livello nazionale, punto di riferimento per birrai, intenditori e amanti della birra. “Una ripresa che vuole fare rivivere il festival in grande, anche se nel 2021 un’edizione più contenuta della kermesse ha animato con successo l’alto centro storico di Saluzzo, presentandosi in versione ridotta, itinerante e diventando, per un anno, C’è Fermento Up Town – spiegano gli organizzatori - Ora il ritorno in grande negli spazi della FAB, nell’ex Caserma Musso è stata al centro di un grande progetto di riqualificazione ed è diventato il nuovo polo socio culturale “Il Quartiere” della città".

Le parole cardine per C’è Fermento 2022? Birra, formazione, ma anche convivialità con una proposta di street food dedicata all’occasione.

20 birrifici da tutta Italia, 120 birre alla spina, 11 cucine di strada, mastri birrai che sveleranno segreti e curiosità sulla lavorazione, produzione e abbinamenti. Quattro giorni di festa, in cui la protagonista assoluta è la birra artigianale italiana, da Nord a Sud, in una proposta selezionata dalla Guida alle Birre d’Italia Slow Food e dal comitato scientifico formata da Luca Giaccone e Francesco Nota.

Inizia l'avvicinamento al salone ed ha come punta di diamante la Collaboration beer dedicata a C’è Fermento 2022, creata appositamente per questa edizione.

Accanto a percorsi tematici e ai momenti di approfondimento si sviluppa un calendario di appuntamenti OFF: eventi collaterali, musica diffusa e live con la partecipazione di Radio Beckwith, laboratori e visite sul territorio che coinvolgono un pubblico eterogeneo.

Si entrerà gratuitamente al salone e resta invariata la formula di acquisto delle birre: esclusivamente tramite gettoni del valore di 2,50 euro l’uno.

C’è Fermento sarà anche quest’anno family friendly, grazie ad uno spazio gioco e attività per i più piccoli.

LA COLLABORATION BEER 2022

Con l’organizzazione di C’è Fermento, è ormai diventata tradizione produrre una birra collaborativa simbolica, una “birra a più mani”, la cui ricetta viene creata dai mastri birrai dei birrifici cuneesi partecipanti alla manifestazione.

Per la dodicesima edizione, la collaboration beer è stata creata nel birrificio Troll, con i colleghi di Antagonisti, Baladin, Birrificio della Granda, Kauss e Trunasse. Una birra che è dedicata alla filiera locale - sia i cereali, sia i luppoli provengono dalla provincia Granda – e compongono una birra non troppo alcolica ma profumata e caratteriale.

La collaboration beer 2022 è stata brassata giovedì 7 aprile, in un evento dedicato alla degustazione e alla convivialità.

ASPETTANDO C’È FERMENTO 2022.

Venerdì 3 e sabato 4 giugno la collaboration beer verrà presentata in un "evento diffuso" nelle taproom dei birrifici collegati alla manifestazione: Birrificio della Granda (Saluzzo), Antagonisti (Melle), Trunasse (Centallo), Troll (Vernante), Baladin (Cuneo).

Domenica 12 giugno, a Castellar si svolgerà invece un laboratorio dove si parlerà di filiera produttiva.

cefermento.fondazionebertoni.it

Per info: www.fondazionebertoni.it – segreteria@fondazionebertoni.it . Tel. 0175/43527 – 346/9499587 Facebook @cefermento.it Instagram @cefermento

Per info: Fondazione Amleto Bertoni, piazza Montebello 1, Saluzzo Tel. 0175-43527 Cell. 346-9499587