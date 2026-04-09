“Il grande fiume racconta”: il viaggio artistico di Lodovica Paschetta tra luce, colore e paesaggio

Ha preso avvio l’8 febbraio scorso presso la Cappella Marchionale di Revello la mostra personale “Il grande fiume racconta” di Lodovica Paschetta. L’esposizione presenta 25 tavole realizzate ad acquerello e pigmenti naturali, in un percorso artistico che indaga il rapporto tra luce, colore e paesaggio, ispirato al grande fiume Po e al suo universo naturale.

La prima tappa, ospitata nello spazio suggestivo della Cappella Marchionale, segna l’inizio di un progetto espositivo itinerante pensato come un racconto in divenire, capace di trasformarsi e dialogare con i territori che lo accolgono.

Il progetto prosegue a Saluzzo: il 12 aprile l’artista sarà presente alla Mostra d’Arte organizzata dalla Fondazione Bertoni e allestita sotto l’Ala di Ferro, dove presenterà al pubblico il lavoro e il percorso intrapreso.

Il percorso espositivo continuerà successivamente a Torino e sono in corso contatti e sviluppi organizzativi per una possibile tappa nel mese di maggio nell’ambito di FLOR, contesto particolarmente affine ai temi naturali e paesaggistici che caratterizzano la ricerca artistica.

“Il grande fiume racconta” si configura così come un viaggio artistico e narrativo, in cui ogni tappa diventa occasione di incontro, scoperta e rinnovata lettura del paesaggio.