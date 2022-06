Salute e benessere: cosa fare in caso di cistite?

La cistite può avere cause diverse, da quelle più diffuse che sono le batteriche a quelle virali e persino funginee.

In ogni caso, individuare tempestivamente l'origine della cistite può essere utile sotto molti aspetti, non ultimo quello di intervenire in modo rapido rallentandone il progredire, evitando che si cronicizzi e soprattutto eseguendo terapie o azioni mirate secondo il consiglio del medico. In ogni caso, si possono lenire i sintomi o prevenire la cistite curando l'alimentazione e persino lo stile di vita.



L’importanza di seguire la corretta alimentazione

L’alimentazione può svolgere un ruolo fondamentale sia in fase di prevenzione che di attenuazione dei sintomi della cistite: sono da evitare tutte le sostanze irritanti come le spezie (soprattutto quelle piccanti), la caffeina, la teina, i latticini o il glutine in caso di intolleranze e ovviamente il fumo e gli alcoolici.

Meglio orientarsi su yogurt ricchi di fermenti lattici vivi, frutta e verdura altamente antiossidanti e proteine animali. Anche bere molta acqua è sempre consigliabile, così da favorire la minzione, perché le tossine devono comunque essere eliminate e l'urina non deve sostare troppo a lungo nella vescica, rischiando di peggiorare il danno.

Un aiuto può arrivare anche dall’assunzione di appositi integratori alimentari, come per esempio quelli a base di d-mannosio, un monosaccaride che viene ricavato dalla corteccia di alberi a legno duro, attraverso un apposito processo di estrazione.

Come infatti si legge nell’approfondimento dedicato a d mannosio e cistite presente su Dimann.com, questo zucchero semplice contribuisce a contrastare la proliferazione batterica che coinvolge il tratto urinario ed è responsabile dell’infezione.



Cistite: un aiuto può arrivare anche dall’esercizio fisico e l’abbigliamento

Praticare sport, anche a livello leggero, non rinforza solo il fisico, contribuendo a mantenere il proprio peso forma, ma favorisce la produzione di difese immunitarie. Batterica o virale che sia, la causa primaria di cistite incontrerà quindi degli anticorpi letteralmente più 'allenati' se non si fa una vita troppo sedentaria.

Anche un abbigliamento adeguato può essere fondamentale sia come atto preventivo che per limitare la sintomatologia della cistite: innanzitutto per quanto concerne i materiali naturali come il cotone traspirante, da preferire a quelli sintetici; e poi anche per quanto riguarda la libertà di movimento. Un paio di jeans attillati o di fuseaux aderenti possono essere alla moda, ma non sono la cosa migliore in questi casi, perché possono cagionare fastidio.



Gli altri accorgimenti da seguire in caso di cistite

In cima alla lista delle cose migliori da fare in caso di cistite o per evitare recidive, vi è senz'altro la corretta igiene intima, che va eseguita nelle donne con movimenti che non tendano a riportare eventuali agenti patogeni nella zona genitale e magari con detergenti delicati dal PH neutro al fine di non alterare l'acidità e la flora.

L'abitudine di trattenere l'urina anche per molte ore è sempre deleteria: ciò va controllato soprattutto nei bambini. L'ideale sarebbe liberare la vescica almeno 4 volte al giorno o anche di più, così da scongiurare ristagni.

Nella vita delle donne, l'incidenza delle cistiti può persino essere superiore se si usano assorbenti o contraccettivi che cagionano allergie: in questi casi, è sufficiente utilizzare assorbenti di tipo diverso (avendo cura di cambiarli spesso, ovviamente) e modificare il metodo contraccettivo secondo le esigenze del proprio organismo.

Qualora si frequentino luoghi potenzialmente promiscui come palestre o piscine, si dovrebbe poi avere cura di interrompere l'attività in caso di cistite e comunque evitare di rimanere con un costume bagnato, premurandosi di utilizzare asciugamani personali sempre e comunque.

Talvolta, infine, la sensazione di bruciore e fastidio cagionata dalla cistite si può attenuare con una doccia calda, da prediligere al bagno di schiuma per non lasciar ristagnare acqua e umidità.