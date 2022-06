Quasi cinque ore di lavoro per i vigili del fuoco di Saluzzo e Barge per domare un vasto incendio divampato in un cascinale a Revello, in via Tetti Elia. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Sono andate in fiamme oltre 400 rotoballe.

La chiamata è scattata poco prima della mezzanotte e l'intervento è proseguito fino all'alba. I vigili sono intervenuti con mezzi aps e con le autobotti.