Traffico in tilt sulla statale 28 del Colle di Nava: code da Ormea a Nucetto

Anche questo week end lunghe code sulla strada statale 28 del colle di Nava. Complice il lungo ponte del 2 giugno, sono tantissimi i Cuneesi che stanno facendo rientro in queste ore dalla Liguria e in particolare dall’imperiese dove oggi si è svolto lo show delle Frecce tricolori.

Auto e camper in coda dal comune di Ormea fino a Ceva, un’abitudine ormai per i residenti e per chi deve attraversare la valle dove i sindaci a gran voce, da anni, chiedono un intervento per la viabilità, anche per ragioni di sicurezza. Sono sempre più frequenti infatti gli incidenti su questo tratto di strada, l’ultimo è avvenuto tra Bagnasco e Nucetto proprio lo scorso giovedì.

Una situazione che sta diventando insostenibile.

Al momento (ore 19) si procede a passo d’uomo.