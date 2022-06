In Granda arrivano 60 unità cinofile da tutto il mondo per sfidarsi in operazioni di recupero e soccorso [FOTO]

Tutto pronto in Granda per la prima edizione di “International Search and Rescue Operations”, l'esercitazione internazionale per le operazioni di recupero e soccorso con unità cinofile, tra le macerie e in superficie. L'evento si svolgerà da mercoledì 8 a venerdì 10 giugno e si svolgerà su cinque comuni: Fossano, Centallo, Busca, Boves e Magliano Alpi. È stato organizzato dai volontari dell’Anfi (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, sezione di Cuneo) in collaborazione con il Coordinamento provinciale di Protezione civile.

Sono attese circa 60 unità cinofile (istruttore più cane) da sette Paesi diversi: oltre all'Italia, vengono da Canada, Slovenia, Spagna, Germania, Portogallo e Francia.

Il campo base (con tende e cucina) è stato allestito dalla Protezione civile nel piazzale del palazzetto dello sport a Fossano, ma i teatri di azione saranno diversi: il campo da macerie di Centallo (in via Mellea, in prossimità del nucleo cinofilo - aperto al pubblico mercoledì e giovedì dalle 8 alle 18), una cascina in frazione Gerbo di Fossano e nel bosco circostante, al Castello della Nebbia e nella ex Polveriera, alla caserma degli Alpini di Boves, nell’area sotto il ponte di Castelletto Stura, all’eremo di Busca e nelle rovine della discoteca Caesar Palace di Magliano Alpi.

Lo staff organizzativo è composto dal presidente dei volontari Anfi di Cuneo Mario Di Vico, Vito Ventre, Salvatore Terranova, Gino Bello, Antonella Germini, Carlo Alberto Cungi, Ivo Ornato, Annunziatina Speranza e Domenico D'Eramo.

“E' un evento internazionale che per la prima volta arriva nel nostro territorio – commenta il presidente Mario Di Vico -. Abbiamo iniziato a lavorarci nel mese di settembre 2021. Sarà un'occasione unica per confrontare tecniche e metodologie diverse nelle attività di ricerca e soccorso di persone disperse. Ma anche un vero spettacolo per appassionati e curiosi che potranno vedere i cani al lavoro. Il momento più indicato sarà il campo macerie di Centallo, dalle 8 alle 18 del mercoledì e del giovedì”.

Le squadre, ognuna delle quali composta da sei unità cinofile, si cimenteranno nella ricerca di persone scomparse: tre figuranti per ogni sito. Il tempo massimo di ricerca sarà di mezz’ora.

Le esercitazioni di ricerca saranno di due tipologie: in macerie e in superficie.

Le squadre cinofile saranno impegnate in ricerche di eventuali dispersi presso siti definiti "campi macerie" costituiti da edifici abbandonati e fatiscenti. Preliminarmente gli edifici saranno ispezionati dai droni della squadra Sapr della Protezione civile per rilevare la staticità della struttura.

Le prove di ricerca dispersi in "superficie" si svolgeranno principalmente nei boschi e in ambienti rurali. Saranno usati preliminarmente i droni per un'eventuale mappatura e per una sinergica attività di ricerca.

Al momento del ritrovamento del "disperso" le apposite squadre procederanno ad effettuare una simulazione di recupero e messa in sicurezza dell'infortunato.

Venerdì in notturna ci sarà anche una gara, al Caesar Palace, su quattromila metri quadrati di superficie. Si tratta del Trofeo-evento, in ricordo dei cinofili della Guardia di Finanza Leonardi e Valdata, deceduti in servizio. Il Trofeo sarà assegnato con una "gara" di ricerca in macerie alla quale prenderà parte una sola unità cinofila in rappresentanza della propria squadra nazionale o internazionale. Sarà l’atto conclusivo della tre giorni. Le premiazioni si svolgeranno sabato mattina in piazza Dompè a Fossano.



Gli organizzatori ringraziano il coordinatore provinciale di Protezione civile Roberto Gagna, i sindaci di Fossano, Centallo, Boves, Busca e Magliano Alpi, la Provincia di Cuneo, le Fondazioni Crt e Crf, unitamente alla Crf Spa, e anche gli sponsor: Cuneo Inox, Costruzioni Metalliche Olivero di Fossano, 958 Santero, e Acqua Sant'Anna e Acqua San Bernardo.