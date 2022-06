Ciclo-cena a Pian Munè di Paesana

Venerdì 10 giugno Pian Munè di Paesana ospiterà una ciclo-cena in notturna, nuovo ed imperdibile appuntamento per gli appassionati di cicloturismo e sport outdoor per una pedalata in compagnia sulle montagne della Valle Po attraverso i colori del bosco all’imbrunire, l’aria fresca delle ore serali, cena in rifugio e discesa con luna piena.

Il programma prevede:

Appuntamento alle 18 a Paesana per l’aperitivo pre-partenza

Salita verso Madonna dell’Oriente, attraverso le antiche borgate del paese

Passaggio nella Pineta del Bertorello

Cena tipica al rifugio di Pian Munè

Discesa con luna piena

La quota di partecipazione è fissata in 65 euro ed è comprensiva di aperitivo, noleggio e-bike, cena in rifugio e accompagnamento a cura di Valle Po Ebikes.

Attrezzatura necessaria: abbigliamento sportivo, zaino con borraccia d’acqua e torcia frontale.

Per informazioni e prenotazione inviate un messaggio whatsapp al 3286925406.