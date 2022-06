Il lockdown aggravante per il ladro di bibite: Tribunale lo condanna a un anno e dieci mesi di reclusione

Un anno e dieci mesi di reclusione con la concessione della sospensione condizionale. Questa la pena inflitta dal Tribunale di Cuneo a G.R., ritenuto l’autore di uno della serie di furti avvenuti nel chiosco del campo sportivo della squadra giovanile del Centallo.

L’ultimo episodio, come spiegato dal titolare dell’attività, era avvenuto nell’aprile 2020, quando in tutta Italia vigeva l’obbligo di lockdown. Per questo l’accusa è aggravata dalla minorata difesa.

Nel corso dell’udienza l’allora comandante della locale Stazione dei Carabinieri ha riferito che in seguito all’acquisizione dei filmati delle videocamere di sorveglianza poste sul luogo, si vedeva un soggetto, poi identificato in G.R., alzare la saracinesca del chiosco e rovistare nei frigoriferi e rubare alcune bibite. “Gli altri tre soggetti sono stati identificati e uno è rimasto ignoto”, ha concluso il maresciallo.