Cadono infissi del controsoffitto: chiusi gli ambulatori Asl di via Boggio a Cuneo

Inagibili questa mattina, giovedì 9 giugno, i locali degli ambulatori dell'Asl in via Boggio a Cuneo.

Alcuni infissi del controsoffitto, all'interno dei locali, si sono staccati in seguito a una consistente perdita d'acqua causata dalla rottura di una tubazione al primo piano dell'edificio. I locali del centro prelievi al primo piano, allagati con un paio di centimetri d'acqua, per ragioni di sicurezza sono stati chiusi al pubblico. L'ufficio tecnico è intervenuto subito per poter riaprire gli uffici nel minor tempo possibile.

"Il centro prelievi dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di via Carlo Boggio a Cuneo oggi (9 giugno) è chiuso." - comunicato in una nota dall'Asl - "Le urgenze vengono dirottate al centro prelievi del S.Croce (piano terra). I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio in via Carlo Boggio già nella giornata di domani".