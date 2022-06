Era accusato di aver picchiato e rapinato un giovane in discoteca: assolto

Prima le provocazioni davanti a un supermercato di Cuneo e poi la rapina in discoteca. Questa l’accusa sostenuta dalla Procura nei confronti di B.W., un giovane di origini marocchine, imputato al tribunale di Cuneo di lesioni aggravate e rapina ai danni di un ragazzo romeno residente nel monregalese (LEGGI QUI).

B.W. nel corso dell’istruttoria aveva reso il suo esame davanti al giudice, ammettendo di aver tirato uno schiaffo alla persona offesa davanti al supermercato, ma in conseguenza di uno spintone: “Mi ha provocato e ha insultato la mia famiglia - ha riferito -. È vero, gli ho levato gli occhiali da vista, ma perché non volevo rischiare di provocargli dei danni. Mi sono detto ‘risolviamo questa cosa da uomini. Se ci dobbiamo picchiare, non voglio rischiare di creargli problemi agli occhi’. Poi abbiamo chiarito e la situazione è finita lì. Glieli ho ridati. Sono andato a ballare con un gruppo di miei amici. Ho visto portare via il ragazzo con la barella e un altro che perdeva sangue. Poi sono arrivate le autorità. Ma io non ho visto nulla. Non c’entro”.

La ricostruzione fornita dall’imputato ha convinto il giudice, che l’ha assolto dall’accusa di lesioni ‘perché il fatto non costituisce reato’ e dall’accusa di rapina ‘per non aver commesso il fatto’.