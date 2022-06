A Niella Tanaro torna a fiorire la Nigella

I partecipanti alla festa del 18 giugno verranno coinvolti in diverse attività che hanno come obiettivo quello di capire e rispettare l’ambiente.

La prima permetterà di immergersi nella natura esplorando sentieri, boschi e campi fioriti ma tutti avranno anche la possibilità di “ascoltarla" attraverso la lettura di brani letterari naturalistici di due scrittori: Ester Lanzardo e Andrea Maia. Gli autori leggeranno due pagine tratte da loro romanzi dove umanità e natura si incontrano, si scoprono e comunicano.

Alle 18, al Campo Sperimentale di Niella Tanaro in loc. Roà Soprana, dopo i saluti del Sindaco di Niella, parlerà il Direttore del Comizio Agrario di Mondovì. Il dott. Attilio Ianniello darà modo di capire come il rispetto degli ecosistemi passi anche attraverso la riduzione della plastica, iniziando dai contenitori di plastica che stipano le nostre abitazioni.

L’associazione Nigella si farà poi promotrice della diffusione del proprio fiore grazie alle partnership con la Lipu, il Bioparco di Caraglio, il Gruppo Micologico Cebano e l’Agrioasi della Romagna che metteranno a dimora il fiore blu nelle rispettive realtà.

A seguire, verrà resa visibile al pubblico una nuovissima installazione di Mogg. In questa opera, i talentuosi artisti monregalesi hanno rappresentato la storia della Nigella introducendo fatti, avvenimenti e luoghi concernenti su quanto avvenuto a Niella Tanaro. Un’opera unica che non mancherà di stupire e che i cultori di Mogg stanno aspettando di vedere.

Alle 19 vi sarà infine il momento conviviale. La Merenda Artistica scelta dalla Associazione (che sarà prenotabile entro il 15 giugno), sarà ‘naturale’ e ‘locale’, vista la preferenza su produttori o trasformatori monregalesi orientati alla sostenibilità alimentare. Il cibo sarà prodotto espressamente per la giornata con alimenti freschi; non ne verrà sprecato perché sarà prodotto esclusivamente nelle quantità ordinate. I contenitori dei cibi saranno riciclabili o compostabili per ridurre (se non annullare) la quantità di rifiuti dell’evento.

Anche l'acqua, della casetta dell’Acqua comunale, sarà servita in contenitori di vetro, gradito omaggio del Comune di Niella.

Nel pomeriggio artistico si potranno incontrare gli scrittori niellesi Ester Lanzardo e Andrea Maia per confronti e spunti suo loro romanzi mentre la pittrice vicentina Erica Dalla Vecchia renderà omaggio alla ‘regina Nigella’ presentando il fiore blu attraverso la sua collezione di acquerelli botanici. Per chi ama la natura, un pomeriggio da non perdere. Info e prenotazioni: 335 7634057 – 331 7600805