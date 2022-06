Inaugurata la nuova sede Uiltucs di Busca

Nella pomeriggio di venerdì 10 giugno è stata inaugurata la nuova sede Uiltucs già attiva da qualche giorno in Corso Umberto I a Busca.



Presenti il segretario generale UIL Cuneo- Asti Armando Dagna, la responsabile provinciale dell'Ital Danila Garelli, la responsabile provinciale del Caf Valeria Giraudi, gli avvocati Corrado Bertoni e Alberto Manfredi dello studio associato Bertoni / Manfredi, oltre a tutti i funzionari della Uiltucs provinciale di Cuneo.



Ha inaugurato la sede tagliando il nastro l'assessore all'istruzione ed alla famiglia del comune di Busca Lucia Maria Angela Rosso.

"A nome della Uiltucs di Cuneo - commenta Fabio Bove segretario provinciale Uiltucs - esprimo la mia felicità per essere riusciti a raggiungere un risultato così importante. Aprire un ufficio in una realtà come Busca permette di stare ancora più vicini ai cittadini fornendo loro tutti i servizi di cui necessitano comodamente sotto casa."



Si tratta di uno spazio completamente nuovo aperto al pubblico dal lunedì al venerdì con orario 8,30-12,30 e 14-18. Si trova al civico 105 di Corso Umberto I. L'ufficio sarà gestito da Jasmine Daniele Giusiano affiancata per il primo periodo da Fabio Bove, segretario organizzativo.