Saliceto accoglie l'estate con “…parole e note in Castello 2022”

Con l’inizio dell’estate post covid, ripartono gli eventi e le manifestazioni su tutto il territorio.

Il Castello di Saliceto non vuole essere da meno, e in occasione del fine settimana dedicato alla musica con venerdì 17 giugno inizia l’edizione 2022 della rassegna musico culturale “…parole e note in Castello” realizzata con il contributo di Fondazione CRT e Simic S.p.A. e la collaborazione delle associazioni quali la “Proloco”, “Castrum Saliceti” e “Note e Natura”.

Un calendario ricco di eventi che vuole animare l’inizio di questa nuova estate alle porte, che vedrà insieme alle consuete visite ai monumenti nazionali sul territorio, alternarsi eventi musicali coi conosciutissimi Lou Dalfin, musicisti d’eccezione della musica occitana, e i Rivaival con la loro musica Folk, passando attraverso il teatro di Davide Diamanti e Luca Salvadori, continuando con la presentazione di tanti libri, tutti importanti per il territorio dell’Alta Langa e per il paese di Saliceto!

La rassegna di quest’anno ha però voluto dare spazio anche a quello che è il personaggio dell’anno, soprattutto per la nostra Langa: Beppe Fenoglio. Nasce così l’idea di una serata un po’ particolare, venerdì primo luglio, che vedrà sul palco salicetese due professori di livello internazionale: Gian Luigi Beccaria e Roberto Vecchioni, che insieme daranno voce a chi ha fatto conoscere la nostra terra attraverso le proprie parole e il nostro dialetto.

Una serata unica, dal titolo ”Dialogo per Fenoglio: le colline, la guerra, le parole” fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale e patrocinata dal Centro Studi Beppe Fenoglio e sostenuta da Margherita Fenoglio, figlia del noto scrittore, della quale è attesa la presenza sul palco insieme al prof. Beccaria e al prof. Vecchioni.