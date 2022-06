Abusivo (con stufetta) accampato a Villa Sarah: ora è a processo

Danneggiamento e furto sono le ipotesi di reato con le quali un giovane immigrato con regolare permesso di soggiorno, B.A.L., è stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Cuneo per una vicenda che ha origine nel 2020, quando il ragazzo decise di accamparsi abusivamente a Villa Sarah, attingendo alla rete della corrente elettrica per scaldarsi al suo interno con una stufetta elettrica.



Lo storico edificio, poi demolito nel maggio di quell’anno, era di proprietà della società Granda Immobiliari, società di cui uno dei responsabili, il querelante, è stato chiamato a deporre in aula. “Mi avevano detto che c’era un ragazzo che si era attaccato abusivamente al contatore della luce -ha spiegato il testimone -. Quando ci siamo recati alla villa lo avevamo trovato lì e lo avevamo invitato ad andare via. Dopo 15 giorni era ancora sul posto. Chiamati a sopralluogo dopo la nostra disdetta, i tecnici dell’Enel staccarono il collegamento e mi diedero il relativo verbale. Io non avevo ricevuto bollette proprio perché avevamo disdetto il contratto in vista della demolizione della villa”.



Come spiegato da un’operante di polizia giudiziaria che effettuò le indagini, il verbale ricevuto dalla società elettrica conteneva le spese di corrente di 88 euro e quelle per l’intervento di scollegamento per un totale di circa 600 euro.



Un altro socio affiliato alla Granda Immobiliare, presente in aula, si recò alla villa due volte a fine maggio di quell’anno: “Alla prima occasione trovammo il ragazzo che non voleva andare via. Chiamammo la Polizia e lui si allontanò. Io misi il lucchetto sia al cancello che alla porta dell’immobile. Quando tornai la seconda volta erano a terra ed il lucchetto era stato sostituito con un altro che aveva una chiave diversa. La porta dell’edificio era stata chiusa da dentro: bussammo ma il giovane non ci aprì. Dunque chiamammo nuovamente le forze dell’ordine”.



B.A.L. doveva rispondere anche di invasione di terreno, ma il querelante ha deciso di rimettere la querela a suo carico, anche a seguito della demolizione dell’edificio, per cui la Procura ha chiesto il non luogo a procedere. Alla prossima udienza si ascolteranno gli operanti della Polizia che identificarono l’imputato.