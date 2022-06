Traffico illecito di cuccioli: Pm chiede condanna a 3 anni e 6 mesi per un allevatore di Cuneo

Si avvia alla conclusione in Tribunale a Cuneo il processo relativo all’operazione “Nero Wolf”, procedimento che trae la sua origine da un’indagine avviata dai Carabinieri Forestali nel 2016 . Gli inquirenti avevano ricevuto segnalazioni da parte di tre privati, che nell’anno precedente avevano acquistato altrettanti cani di razza Cavalier King presso un allevamento di San Pietro del Gallo a Cuneo.



Le tre donne, che avevano presentato documenti tra cui le schede di identificazione dell’animale, si erano rivolte alle autorità in quanto i cuccioli presentavano problemi di salute. Le schede consegnate agli acquirenti riportavano due sezioni: nella prima il proprietario dichiarava la nascita del cane e richiedeva l’identificazione col microchip; la seconda, controfirmata da un veterinario, riportava le caratteristiche dell’animale. Dagli stessi i cani acquistati risultavano però essere nati presso l’abitazione degli acquirenti. Non vi sarebbe stata alcuna menzione dell’allevamento e mancava la dichiarazione di passaggio di proprietà tra venditore e compratore. Quella documentazione – si è verificato – veniva compilata da S.B., veterinaria cuneese che, accusata di esercizio abusivo della professione, in fase di udienza preliminare ha chiesto il patteggiamento della pena.



Gli accertamenti, cominciati nel 2016, avevano dunque permesso agli inquirenti, attraverso intercettazioni telefoniche e videocamere, di venire a conoscenza di un traffico illegale di cani di razza (166 gli acquirenti provenienti da tutta la provincia Granda), da cui si è risaliti a un'altra attività illecita, del medesimo tipo, con fulcro a Bologna.



Imputati nel procedimento sono finiti due allevatori, C.B., cuneese, e D.M, cittadino residente a Gorizia titolare di un allevamento in Ungheria. La Procura, rappresentata dal procuratore capo Onelio Dodero, sostiene per entrambi l’accusa di traffico illecito di animali da compagnia mentre a carico del solo C.B. pesano anche le accuse di riciclaggio, frode ed esercizio illecito di una professione.



Secondo le ricostruzioni degli inquirenti sentiti come testimoni nel corso della corposa istruttoria i cuccioli sarebbero stati prelevati dall’Est Europa e, attraverso l’intermediazione di D.M., condotti clandestinamente in Italia da C.B. Dopodiché venivano messi sul mercato a prezzi particolarmente convenienti. Le vere origini dei cuccioli sarebbero state omesse attraverso la falsificazione di documenti. Molti animali si ammalavano o morivano durante il viaggio: conseguenze date sia dalle condizioni di trasporto che dai pochi giorni di vita di alcuni. Una sessantina di cuccioli, sequestrati prima di essere venduti, erano stati affidati dall’autorità giudiziaria alla Lida, che si è occupata di portare a termine le adozioni. La stessa Lida è parte civile nel processo insieme ad altre due associazioni animaliste, Nogez e Anpana.



Il procuratore Onelio Dodero ha chiesto al giudice Giovanni Mocci la condanna di entrambi gli imputati: per C.B. 3 anni e 6 mesi di reclusione, mentre per D.M. 11 mesi di carcere e 12mila euro di multa.



Le difese degli imputati, rappresentate dagli avvocati Luciano Paciello per C.B. e Michela Giraudo per D.M., hanno invece chiesto l’assoluzione. Entrambi i difensori sostengono che a carico dei loro assistiti non vi siano prove di colpevolezza.



L’11 luglio prossimo le repliche e la sentenza.