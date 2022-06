Oltre l’immaginazione, le nuove scioccanti mode del sorriso [VIDEO]

Sembrerà incredibile, ma sempre più persone desiderano per sé il sorriso di un animale. Vanno per la maggiore le dentature da coniglio e quelle da squalo. Alcuni si identificano nel ghigno da vampiro. Come affrontare questa nuova cultura giovanile?

Non si tratta solo del diritto di autodeterminazione nella modifica dell’aspetto del proprio corpo. Perché, se sulla richiesta non si può opinare, sulle tecniche utilizzate per raggiungere l’obiettivo c’è molto da dire.

La preoccupazione dei professionisti della salute orale è data dall’insana abitudine che si sta diffondendo tra i piccoli fruitori di social come TikToK e Instagram: quella di cimentarsi con il faidate grazie all’ausilio di strumentazione improvvisata. Queste azioni mettono in pericolo la salute orale e causano ai denti danni permanenti che richiederanno, nel breve e nel lungo periodo, cure dentali importanti.

La salute e il pieno possesso delle funzionalità orali devono essere sempre la priorità: avere un aspetto armonioso, masticare in modo corretto, riuscire ad esprimersi in modo chiaro sono le principali azioni che chiunque dovrebbe preservare e non mettere a rischio cimentandosi in tecniche di modifica dell’aspetto dei denti.

Qualunque sia l’aspetto estetico desiderato per il proprio sorriso, è bene rivolgersi al proprio dentista di fiducia, che dopo attenta valutazione del caso saprà indicare il trattamento più adatto ad ottenere il risultato sperato.

Ne abbiamo parlato con i dottori Rossella Sola e Lorenzo Gaveglio, odontoiatri di Unica Clinica Dentale:

