A Envie una serata di musica: saranno i giovani ad animare Envie de chanter

L’Associazione corale “Envie de chanter”, a nome dell’Associazione Cori Piemontesi, invita al concerto che si terrà ad Envie all’aperto nel Parco della Torre sabato 25 giugno, alle ore 21,00. L’evento è inserito all’interno della rassegna ITER VOCIS 2022 Itinerari del suono dell’ACP che si snoda per tutta l’estate per tutto il Piemonte per far risuonare il tutta la regione le voci dei numerosi cori piemontesi.

La serata di Envie vedrà come protagonisti i ragazzi, giovani che tra le tante passioni tipiche della loro età hanno la musica che li accomuna, si alterneranno sul palco il coro giovanile “Envie de chanter” con il gruppo orchestrale e corale del Liceo “G. B. Bodoni” di Saluzzo sotto la direzione di Alessandra Castelli e Flavio Fraire e il coro del Liceo Musicale “L. da Vinci” di Alba diretto dal maestro Sergio Daniele.