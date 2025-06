Bra, al "Cinema all'aperto" si proietta “Le Macabre”

La prima settimana di luglio offre ai braidesi e a tutti gli appassionati del grande schermo due appuntamenti con la rassegna “Cinema all’aperto”.

Giovedì 3 luglio, infatti, si inizia con "Emilia Perez" di Jacques Audiard, che a 72 anni è riuscito a realizzare una pellicola musicale su un trafficante di droga transgender, che vince a Cannes il Premio della Giuria e fa guadagnare alle sue attrici (Karla Sofía Gascón, Zoë Saldaña e Selena Gomez) un premio collettivo per l’interpretazione.

Manitas del Monte, feroce barone di un potente cartello messicano, ha deciso di cambiare radicalmente vita e diventare donna. Per realizzare il suo più grande desiderio, simulare la sua morte con moglie e figli e ricominciare altrove, si affida a Rita Moro Castro, giovane avvocato. Manitas diventa Emilia ma il passato la tormenta; rientrata in Messico, cinque anni dopo, decide di riprendersi la sua famiglia.

La proiezione inizierà alle 21,30 presso l’arena di Palazzo Traversa, in via Parpera 4. L’ingresso costa 3 euro e i posti sono limitati: si consiglia la prenotazione all’Ufficio Cultura e Manifestazioni, chiamando il numero 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.

Sabato 5 luglio è invece in programma un evento speciale per la città: in anteprima territoriale, si proietta “Le Macabre”, documentario per la regia di Luca Busso che racconta la storia dell’omonimo locale braidese.

Nel 2008 ha chiuso per sempre Le Macabre, un piccolo CBGB’s italiano. Proprio come il celebre locale newyorkese, Le Macabre è stato uno dei fulcri della crescita e dell’affermazione del rock italiano negli anni ’80 e ’90. Centinaia di musicisti hanno solcato un palco che per più di una generazione di giovani è diventato in qualche modo mitico. Da Manuel Agnelli ai Marlene Kunz, dai Subsonica a Nico dei Velvet Underground. Attraverso le parole di alcuni di questi musicisti e diversi filmati inediti, Le Macabre racconta un piccolo mondo nel quale un’intera generazione di italiani si potrà riconoscere.

Anche in questo la proiezione inizierà alle 21,30 presso l’arena di Palazzo Traversa. Il biglietto, tuttavia, costa 8 euro e potrà essere acquistato esclusivamente on line sul sito www.ticketgate.it. Non si accettano prenotazioni telefoniche.

La rassegna “Cinema all’aperto” prosegue il 10 luglio con "Follemente", divertente commedia diretta da Paolo Genovese. In caso di pioggia le proiezioni si terranno all’Auditorium “G. Arpino”, in largo della Resistenza.