L'Avis di Borgo alla scoperta del Parco Alpi Marittime

Il rifugio Soria a San Giacomo di Entracque sarà la meta della tradizionale camminata alpina dell'Avis di Borgo San Dalmazzo. Appuntamento domenica 10 luglio.

Quest'anno ci sarà una novità: dall'incontro con il Presidente del Parco Alpi Marittime Piermario Giordano e del consigliere Franco Parola, è nata l'idea di unire la visita al centro “Uomini e lupi”di Entracque.

Questo il programma: il ritrovo alle ore 8 davanti alla sede Avis in Piazza dell'Abbazia; alle 8.30 partenza per San Giacomo di Entracque e salita al rifugio Soria dove verrà consumato il pranzo al sacco (per chi lo desidera può salire fino al Colle delle Finestre). Rientro per le 15,30-16 al centro “Uomini e lupi” dove si farà la solita merenda sinoira offerta dall'Avis nello spazio messo a disposizione dall'Ente Parco a tutti i parecipanti.

La visita al centro “Uomini e Lupi”è vincolata dalla prenotazione al momento dell'iscrizione in sede Avis il giovedì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12.

Per ulteriori informazioni telefonare al numero 335/7413448. Adesioni entro giovedì 7 luglio ore 19.

Nell'occasione l'Avis ricorda ancora a tutti i donatori quanto sia importante, specialmente nel periodo estivo, donare sangue prenotando al numero 0171/642291. La prossima apertura della sala prelievi a Borgo sarà giovedi 28 luglio.