A Cuneo torna "Cunicoli", il festival diffuso

Dal 29 giugno al 3 luglio si terrà, dislocata in diverse location dell’altopiano cuneese, la terza edizione di Cunicoli – Il Festival diffuso. Cinque giornate di arte, musica, teatro e laboratori che coinvolgeranno i dehors, le piazze, i cortili, i giardini e i musei della città di Cuneo.



Cunicoli – Il Festival Diffuso collega differenti realtà nello spazio e nel tempo attraverso cinque serate caratterizzate da Teatro, Musica, Circo, Arte e Danza che vengono ospitate da svariati locali della Città di Cuneo. Gli eventi proposti vogliono creare occasioni di incontro e scambio culturale per tutta la comunità locale e, allo stesso tempo, generare indotto e visibilità per le attività cittadine che partecipano attivamente alla realizzazione del Festival.



«Uno dei principi su cui si basa la direzione artistica del Festival di Cunicoli è racchiuso nel nome stesso: Il Festival Diffuso – afferma Isacco Basilotta, Direttore Artistico del Festival. Il concetto di diffusione è ampio e variegato e racchiude in sé un obiettivo ben chiaro, ossia quello di coinvolgere audience, spazi e arti differenti. La scorsa edizione aveva visto una programmazione prevalentemente musicale; quest’anno abbiamo deciso di rendere il festival più performativo attraverso il teatro, l’arte visiva, la danza e anche la musica. La diffusione è il valore che asseconda ogni nostra decisione riguardo il Festival che farà in modo, da qui alle prossime edizioni, (che speriamo possano essere molteplici), di metterci nella condizione di presentare ogni anno un programma artistico totalmente differente da quello precedente».



L’Associazione Culturale Cunicoli nasce da un Tavolo di Lavoro della Consulta Giovanile del Comune di Cuneo adibito all’organizzazione del Festival. Il gruppo, formato da Gabriele Fronzè, Isacco Basilotta e Giulia Sannai, decide nel 2022 di costituire un’Associazione Culturale per proseguire nella programmazione del Festival, mantenendo il legame e il patrocinio della Consulta e del Comune di Cuneo.



Di seguito il programma:

- Mercoledì 29 giugno – Inaugurazione Festival presso Palazzo Samone

h. 18:30 inaugurazione mostra Ingenuo Desiderio by Teatro Selvatico

h. 19:30 aperitivo convenzionato con musica dal vivo di Alidé Sans presso Quel Post (Piazza Virginio)

h. 21:00 performance teatrale Voci dal Bosco by Teatro Selvatico presso Palazzo Santa Croce (cortile)



- Giovedì 30 giugno

h. 19:30 cena delivery convenzionata con Open Baladin Cuneo presso Casa del Fiume

h. 21:00 performance teatrale SEMIs by Nouvelle Plague presso l’Orto Didattico (Casa del Fiume)



- Venerdì 1 luglio

h. 15:00 laboratorio sul riutilizzo della plastica by Plastic on the road presso Giardini Carolina Invernizio

h. 17:00 merenda convenzionata presso La Chiocciola degli Angeli

h. 18:30-19:30 apericena convenzionato presso La Chiocciola degli Angeli

h. 21:00 performance teatrale Odissea Dieci by Matteo Pecorini presso Giardini Carolina Invernizio



- Sabato 2 luglio

h. 21:00 live concert by Studio Murena presso Open Baladin Cuneo

h. 23:30 DJ Set by Boogia Boogia presso Birrovia Vecchia Stazione

Domenica 3 luglio – Chiusura Festival

h. 21:00 live concert by Anna Castiglia presso Birrovia Vecchia Stazione



Il programma completo del Festival è disponibile sul sito https://cunicoli.it

TUTTI gli eventi sono gratuiti previa prenotazione tramite il seguente link https://bit.ly/3OaBfOb

Per info sul Festival e/o sui singoli eventi: prenotazioni@cunicoli.it