Buon compleanno Unesco: Langhe, Roero e Monferrato festeggiano con l’inaugurazione di sei Belvedere

In occasione dell’ottavo compleanno del sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato, l’Associazione per il patrimonio e il Comune di La Morra, organizzano una giornata di restituzione del progetto “Belvedere UNESCO”, finanziato dalla Regione Piemonte e dai Comuni di La Morra (CN) come ente capofila, Grinzane Cavour (CN), Neive (CN), Canelli (AT), Vinchio (AT) e Ottiglio (AL).

Il progetto di valorizzazione turistica del paesaggio complessivo denominato “Belvedere UNESCO” ha contemplato l’individuazione di sei belvedere (uno per Comune - un Comune per ogni Componente del Sito) e la loro sistemazione e messa in rete attraverso la creazione, previo concorso di idee per architetti e artisti conclusosi a settembre 2021, di un elemento distintivo e informativo di riconoscibilità comune.

Il momento di ringraziamento e inaugurazione avrà luogo mercoledì 22 giugno alle ore 11 presso la Confraternita di San Sebastiano a La Morra, con la presentazione dei progetti che hanno partecipato al concorso, e del progetto vincitore.

Marialuisa Ascheri, sindaco di La Morra: "Siamo contenti di ospitare l'evento, occasione per condividere il lavoro realizzato in sinergia con il territorio, la Regione e la Soprintendenza".

Il Presidente Gianfranco Comaschi e il Direttore Roberto Cerrato dell'Associazione per il patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli esprimono grande soddisfazione per il progetto che ha reso possibile una importante valorizzazione delle componenti del sito UNESCO e ringraziano la Regione Piemonte, i sei Comuni coinvolti, in particolare il comune di La Morra in qualità di capofila.