Moeves ti porta alle Cupole!

Dall’11 giugno al 28 agosto è attivo un servizio di navette tra Saluzzo, Villafranca e il Parco Acquatico delle Cupole Lido, con una navetta continua tra la stazione ferroviaria di Cavallermaggiore e le Cupole.

Il servizio si divide in due linee: la linea rossa trasporterà gli utenti da Saluzzo alle Cupole (passando da Scarnafigi, Monasterolo, stazione FS di Savigliano) e da Villafranca alle Cupole (passando da Moretta, Murello, Racconigi, stazione FS di Cavallermaggiore). La linea gialla sarà un servizio di navetta continua dalla stazione FS di Cavallermaggiore al parco acquatico.

È possibile acquistare i biglietti su www.moeves.it oppure direttamente sull’autobus.

“Un’esperienza che si ripete dopo il successo dell’anno scorso” afferma Enrico Galleano, AD di Bus Company. “Un’ulteriore passo verso i ragazzi che ci scelgono ogni giorno e un servizio per il territorio in un periodo come quello estivo dove è giusto che possano esserci punti di riferimento per il divertimento dei giovani, come lo è le Cupole da decenni ormai.”

“Moeves si dimostra ancora una volta una soluzione facile e comoda, per permettere un servizio di navetta a misura dell’utente, come è quello offerto per le Cupole Lido. Pensiamo che questa collaborazione sia ormai solida e permetta di muoversi ancora più facilmente anche nei mesi estivi.” Queste le parole di Filippo Beltrani, AD di Moeves.

La direzione di Cupole Lido è lieta della nuova collaborazione e delle linee dirette e personalizzate per il Parco Acquatico, in quanto permettono di agevolare il trasporto verso la struttura e incentivano sempre di più le persone a utilizzare gli autobus.