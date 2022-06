Domani l’ultimo saluto al motociclista vittima di un incidente sulla Cuneo-Mondovì

Si svolgeranno nella mattinata di domani, martedì 21 giugno, i funerali di Rafael Fontana, il 39enne monregalese vittima di un incidente mentre a bordo della sua motocicletta percorreva la provinciale tra Cuneo e Mondovì.



Fatale gli è stato lo scontro con un furgone verificatosi nella mattinata di giovedì scorso, in territorio di Beinette, nei pressi del distributore "Saced". Trasportato in gravi condizioni all’ospedale Santa Croce di Cuneo, i tentativi di salvargli la vita messi in atto dai sanitari si sono rivelati purtroppo inutili. Il giovane si è spento alcune ore dopo il ricovero.



La notizia della sua scomparsa ha destato grande impressione nel Monregalese come nel capoluogo, dove Rafael – dipendente della Massucco T., azienda specializzata nella vendita e noleggio di macchine per movimento terra e sollevamento – era molto conosciuto per le sue due grandi passioni, quella per le due ruote e quella per il ballo latino americano.



Insieme ai numerosi amici ad accompagnarlo nel suo ultimo viaggio saranno ora il padre Sergio e il padrino Giorgio con Carla.



Le esequie si terranno alle ore 10.30 presso la cattedrale di Mondovì Piazza partendo dall’ospedale Santa Croce alle 9.30. Dopo i funerali la salma proseguirà per il tempo crematorio di Magliano Alpi.



Questa sera, lunedì 20 giugno, in suo ricordo verrà recitata una veglia funebre, sempre in cattedrale alle ore 20. Per volere della famiglia non fiori, ma eventuali offerte all’Irccs di Candiolo.