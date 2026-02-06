Nati per leggere: sabato 21 febbraio a Ceva la consegna degli omaggi letterari

Sabato 21 febbraio alle 10 il salone delle cerimonie, sito al secondo piano del Palazzo comunale di Ceva, in piazza Vittorio Emanuele II, ospiterà l’edizione 2026 di “Nati per leggere”.

L’iniziativa, che si inserisce nel più ampio contesto dell’omonima manifestazione nazionale, vedrà l’assegnazione di un libro a tutti i bambini nati nel 2025.

Questo piccolo omaggio è tutt’altro che simbolico, ma anzi rappresenta uno dei primi passi di avvicinamento dei più piccoli alla lettura.

La lettura ad alta voce ha effetti positivi sui bambini e leggere loro libri e favole nell’età prescolare, come scientificamente dimostrato, influisce sullo sviluppo relazionale e cognitivo, andando a cementificare ancora più profondamente il legame figli-genitori.

L’auspicio è che questi libri rappresentino per le famiglie un primo passo verso un futuro di letture non solo per i bambini, ma anche per gli adulti, attivamente coinvolti in questo processo attraverso il loro ruolo genitoriale.

“Nati per leggere” dona ai bambini uno degli strumenti fondamentali per conoscere e comprendere il mondo: il libro.

“Avvicinare i bambini alla lettura è un modo per stimolare la loro fantasia, il linguaggio, la crescita, la curiosità verso ciò che li circonda - afferma Cinzia Boffano, assessore alla Biblioteca civica -. Nei libri si racchiudono mondi magici e fantastici, personaggi a cui ispirarci, mostri che ci insegnano a sfidare le nostre paure, incantesimi capaci di modellare la realtà. Il nostro impegno, come Amministrazione comunale, è quello di divulgare e promuovere conoscenza e cultura, e con Nati per leggere riusciamo a coinvolgere i nostri piccoli concittadini fin dalla più tenera età, e perché no? Anche i più grandi, perché le magie delle fiabe non si esauriscono con l’età”.

“Leggere ai bambini e con i bambini è di primaria importanza sia per l’aspetto squisitamente educativo, sia per rafforzare il legame genitore-figlio. Inoltre, non dimentichiamo che l’accesso all’istruzione, alla conoscenza, attraverso qualsivoglia strumento e supporto, è non solo un’opportunità, ma un diritto di tutti i bambini, un diritto che noi adulti abbiamo il dovere di tutelare - prosegue Laura Amerio, assessore alle Politiche dell’infanzia e ai Diritti dei bambini -. Grazie al progetto Nati per leggere abbiamo l’opportunità di sostenere le famiglie e i bambini nella scoperta della parola scritta, nella speranza che questo percorso potrà poi accompagnarli per tutta la vita.”

Appuntamento quindi sabato 21 febbraio alle ore 10 nel Comune di Ceva per la consegna degli omaggi letterari.