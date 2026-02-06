Da domani a Festiona aprono le piste di fondo dopo il tentativo fallito a gennaio

Da domani, sabato 7 febbraio, piste aperte a Festiona, in valle Stura, l'annuncio sulla pagina social del Centro Fondo che solamente il mese scorso avevano dato con amarezza la notizia di annullamento a causa dei danni subiti al percorso battuto.



Fallito il primo tentativo i gestori non si sono dati per vinti.

“Avremmo voluto aprire oggi ma il meteo non è stato favorevole dunque abbiamo posticipato a domani – spiega la Presidente di "Sci Nordico Valle Stura" Sara Demaria del Centro Fondo di Festiona.

Facciamo un secondo tentativo – prosegue - anche se ormai la stagione si può dire quasi finita per la scarsa tenuta della neve con le temperature in rialzo. Neve permettendo cercheremo, però, di garantire le piste per la settimana dei ragazzi di Cesare, che ospitiamo tradizionalmente. Quest'anno sarà dal 23 febbraio e sarà dedicata ai ragazzi con disabilità ospiti di cooperative o centri diurni o con le loro famiglie per avvicinarsi allo sci di fondo e allo sport”.

Solamente dopo questa notte sarà possibile informare circa i chilometri di piste battuti, in base alle condizioni meteo, ma saranno operative la Baby, la verde Molino e la rossa borgate Baru.