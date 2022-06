Alberto Valmaggia eletto all’unanimità nuovo presidente della LVIA

Si è svolta il 18 e 19 giugno l’assemblea di LVIA, l’associazione di cooperazione e solidarietà internazionale fondata da don Aldo Benevelli, che ha eletto il nuovo presidente e il nuovo consiglio.

Alberto Valmaggia è stato all'unanimità presidente. In passato ha ricoperto la carica di sindaco di Cuneo e assessore regionale alla Montagna e all’Ambiente.

"Quello che ci aspetta – commenta il neo presidente - è un cammino da fare insieme, nel quale partiamo in punta di piedi, per adeguarci ognuno al passo dell’altro, arricchiti dalle diversità che LVIA è stata in grado di ospitare e accogliere in questi anni”.

Il Consiglio eletto è composto da Chiara Gabbi, Gisele Thiombiano, Cinzia Costamagna, Alessandro Bobba, Maurizia Sandrini, Andrea Bessone, Massimo Pallottino, Giovanni Armando, Ezio Elia, Maria Chiara Romeo, Gianfranco Tacconi, Carlo Lopatriello.