Rally di Alba, la città si prepara ad accogliere i motori: ecco alcune modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento del “16° Rally d’Alba 2022” è istituita la chiusura al traffico veicolare, con divieto di sosta e rimozione forzata per tutti i veicoli, in viale Industria (zona retrostante concessionaria Unicar) sabato 25 giugno 2022, dalle ore 8 alle 19.

Registro ordinanze: 111 / 2022

Per il montaggio di una gru, lunedì 27 giugno 2022 dalle ore 8.00 alle 17.00, è istituita la chiusura al transito veicolare di via Accademia, nel tratto compreso tra via Calissano e piazza Falcone.

Per i veicoli provenienti da via Govone e diretti in via Calissano: deviazione obbligatoria nel parcheggio del Convitto/AslCn2.

È sospesa l’area pedonale in vicolo Provvidenza, con autorizzazione al transito solo per gli aventi diritto e per i veicoli diretti alla Scuola dell’Infanzia Città di Alba di via Accademia n. 1.

È previsto il doppio senso di circolazione veicolare per i residenti e le attività nelle strade comprese nella chiusura.

Registro ordinanze: 112 / 2022