Al Parco fluviale di Cuneo sarà un’estate ricca di iniziative per grandi e piccini

Dopo l’ormai tradizionale apertura della bella stagione con la Festa del Parco, quest’anno giunta alla sua 16^ edizione e tenutasi il 21 giugno, primo giorno d’estate, all’area relax sotto il Santuario degli Angeli con oltre 150 partecipanti, arriva ora il calendario dell’Estate al Parco, colmo di appuntamenti per tutti i gusti e le fasce d’età.

Si parte sabato 25 giugno con un’esperienza molto particolare: il “Barefoot del mattino”, dalle ore 8 alle 9, un’esperienza a piedi nudi nello Spazio multisensoriale f’Orma, semplice e accessibile a tutti, per iniziare la giornata col piede giusto! L’attività sarà riproposta anche sabato 9 luglio e 6 agosto. f’Orma ospiterà poi un’iniziativa pensata ad hoc per le famiglie con bambini: “Un rifugio per Gorg”, laboratorio sensoriale in compagnia del tanto amato gigante d’acqua che vive al Parco.

Venerdì 15 luglio sarà la volta di “Un giardino favoloso”, eco laboratorio per famiglie con bambini ai Giardin d’Ara di Roccavione, mentre venerdì 22 luglio torna il “Trekking delle libellule”, passeggiata serale adatta a tutti nella rinnovata area umida della Crocetta.

Il Parco lancia poi una nuova proposta, per sportivi ma non solo: “Fit Gesso & Stura”, una camminata sportiva all’aria fresca della sera e immersi nella natura fluviale. Due gli appuntamenti: il 12 luglio a Cuneo e il 9 agosto a Cervasca.

Non possono infine mancare nel calendario del Parco due appuntamenti molto amati, “Missione Natura” all’Oasi naturalistica La Madonnina e “Vita da api” all’apiario didattico della Casa del Fiume.

Ad estate ormai inoltrata invece, domenica 28 agosto, il Parco ripropone “Missione Laghetti”, la speciale attività per famiglie alla scoperta dell’area umida di Crocetta, già lanciata come appuntamento speciale in Primavera e che ha riscosso grande apprezzamento, tanto da tornare nel calendario estivo con qualche novità.

Con l’estate continua naturalmente anche l’apertura dello Spazio multisensoriale f’Orma: oltre agli eventi speciali, sarà infatti possibile accedere alle visite guidate il sabato, la domenica e i giorni festivi, su prenotazione e con orari specifici per adulti o famiglie con bambini. Viene mantenuta inoltre la possibilità di ingressi liberi in completa autonomia, il martedì e il giovedì dalle 16 alle 18 e la domenica e i festivi dalle 9 alle 12. Le tariffe per le visite guidate sono di 4 euro per gli adulti, 2 euro per i bambini fino a 10 anni e gratuito fino a 2 anni. Ingressi liberi a 2 euro per adulti e bambini.

Infine, dopo il mini camp dedicato alla mountain bike che si terrà la prossima settimana, il Parco propone anche quest’anno il camp per ragazzi degli ultimi anni della scuola primaria e secondaria di 1° grado dedicato ai cambiamenti climatici. Il Climate Change Camp si terrà infatti l’ultima settimana di agosto e la prima di settembre e sarà strutturato su due turni da una settimana ciascuno, a partecipazione gratuita e con posti limitati. Le iscrizioni saranno aperte sul sito del Parco dall’11 al 31 luglio.

Novità di quest’anno “I martedì in mtb”, un corso base sulla bicicletta per bimbi tra gli 8 e gli 11 anni. Tre gli appuntamenti il 13, 20 e 27 settembre, sempre a partecipazione gratuita e posti limitati.



Queste tre iniziative sono finanziate nell’ambito del programma Interreg Alcotra Italia Francia 2014-2020 Piter ALPIMED progetti “Mobil” e “Clima”.

Tutte le attività del calendario “Estate al Parco” sono a pagamento e ad iscrizione obbligatoria, salvo diversa indicazione. Per info e prenotazioni visitare il sito www.parcofluvialegessostura.it o recarsi presso l’Infopoint del Parco fluviale, in piazzale Walther Cavallera 13, aperto nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 sabato domenica e festivi dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. Il pieghevole dell’Estate al Parco, con date, orari e dettagli, è consultabile e scaricabile sul sito del Parco.



Per ulteriori informazioni è inoltre possibile contattare la segreteria del Parco telefonando allo 0171.444.501 o scrivendo a eventi.parc