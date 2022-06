A Bra "Ma che Musica Maestro!" in ricordo del maestro Umberto Balzan

Dal 2 luglio al 10 luglio si svolgerà a Bra la manifestazione denominata "Ma che Musica Maestro!" dedicata al ricordo del Maestro Umberto Balzan, Salesiano laico, in occasione del decennale della sua scomparsa. Il Maestro Balzan visse ben 25 anni, dal 1966 al 1991, a Bra presso l' Istituto Salesiano e diresse sia la Banda Salesiana "San Domenico Savio" che quella cittadina. Arrivò ad esibirsi in tv a Canale 5, al Quirinale al cospetto dell' allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini e in Sala Nervi in Vaticano alla presenza di Papa Giovanni Paolo II.

La manifestazione si articola su 4 eventi. Il primo si svolgerà sabato 2 Luglio alle ore 21 ai Giardini della Rocca di Bra e consisterà in una serata musicale con la presenza di 5 gruppi volutamente molto diversi tra loro proprio per andare incontro ai gusti di tutti in modo da richiamare un pubblico il più ampio ed eterogeneo possibile per poter ricordare a chi l'ha conosciuto, o parlare a chi, più giovane, non ha potuto avere questa fortuna, l'opera e la persona del Maestro Balzan. La seconda serata si svolgerà nel cortile dell' Istituto Salesiano di Bra in Viale Rimembranza 19 con un concerto della Banda Musicale cittadina "Giuseppe Verdi" sempre alle ore 21.