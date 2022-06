Cuneo, appuntamento al Museo Diocesano con "Piccoli pellegrini al Museo"

All'interno del progetto "Il museo nella valigia", realizzato grazie al contributo di Fondazione CRC, il Museo Diocesano San Sebastiano propone una visita-laboratorio per famiglie con bambini 0-3 anni, per presentare in anteprima i nuovi percorsi di visita in autonomia per famiglie che saranno presto disponibili in Museo. L'attività è curata da Erika Riberi e Carmen Agricola.