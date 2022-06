Giovane talento cuneese vince la borsa di studio intitolata a Giorgio e Adriana Squinzi

E' un cuneese il vincitore della prima edizione della borsa di studio triennale dedicata a Giorgio e Adriana Squinzi, e alla ricerca sul tumore al pancreas istituita da Mapei e Fondazione AIRC.

Si tratta di Andrea Costamagna, ventinovenne che nel 2016 ha conseguito la laurea magistrale in biotecnologie molecolari presso l'Università di Torino e il dottorato di ricerca in scienze biomediche e oncologia nel 2021.

Il conferimento della borsa di studio gli permetterà di portare avanti il suo attuale progetto di ricerca sotto la supervisione della professoressa Paola Defilippi: "Role of p130cas in pancreatic cancer initation and sensitivity to PI3K targeted therapies". Il progetto si concentra sullo studio della proteina adattatrice p130cas e sul suo coinvolgimento nello sviluppo del tumore al pancreas, una patologia che ogni anno colpisce oltre 14.000 pazienti, risultando essere la quarta causa di morte per tumore in Italia.