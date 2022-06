Meteo: in Granda qualche instabilità a tratti, ma caldo più sopportabile nel fine settimana

Con lo spostamento verso sudest del nucleo principale di alta pressione, si aprono le porte a correnti sudoccidentali più miti che manterranno le temperature sulle medie del periodo, e contestualmente incrementeranno l’instabilità convettiva, soprattutto su settori alpini nord occidentali.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 24 a lunedì 26 Giugno

Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e a tratti sereno, con nubi più estese sui settori alpini, dove in prevalenza nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci e temporali, più diffusi su Alpi occidentali, Valle d’Aosta e Alpi settentrionali, con interessamento anche delle pianure tra torinese e novarese nella giornata di venerdì.

Temperature stazionarie o in lieve calo ed in linea con il periodo, con valori massimi compresi tra 28 e 32 °C, qualche grado in meno sulle coste liguri. Minime tra 16 e 20 °C.

Venti generalmente assenti o deboli di direzione variabile e a regime di brezza. Localmente moderati da sud nelle ore pomeridiane e serali su Liguria interna centro-orientale e basso Piemonte tra Langhe e alessandrino, e venerdì da sudovest anche sui settori alpini centro-meridionali.

Da martedì 27 Giugno

Non cambierà poi molto la situazione, con caldo ancora sopportabile e in temporaneo aumento, anche se è possibile il passaggio di un fronte temporalesco nella giornata di martedì.

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/631-Stagionali_luglio_2022.html