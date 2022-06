A Bra due nuovi alberi in piazzetta Falcone e Borsellino, grazie al Lions Club Bra Host [FOTO]

Un ‘service’ legato alla Giornata della Terra, festa mondiale voluta dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sulla salvaguardia del pianeta e la difesa dell’ambiente. Praticamente grande attenzione al green, come ha spiegato il presidente del Club, Armando Verrua : “Volevamo contribuire a promuovere una città sempre più verde e più sostenibile e lo abbiamo fatto attraverso gesti concreti”.

Il Prunus Pissardi viene spesso chiamato ciliegio da fiore, infatti, dà un tocco di colore in primavera con i suoi fiori rosa e con il colore rosso porpora delle foglie. Sarà proprio l’occasione perfetta per scattare millemila foto.

Questo albero resiste all’inverno, non soffrendo climi rigidi. Raggiunge 5 metri in altezza e la chioma si può espandere per 4/5 metri in diametro. Ossigeno assicurato.