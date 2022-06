Siccità. Roccaforte, Villanova e Mondovì: “Situazione critica. Non escludiamo ulteriori drastiche misure”

Si è svolta venerdì scorso, presso il Comune di Mondovì, una riunione utile per fare il punto della situazione rispetto alla grave siccità che sta colpendo tutto il territorio.

I Comuni della Valle Ellero hanno concordato di assumere medesime misure se la situazione meteorologica non dovesse cambiare.

In modo particolare, anche attraverso il confronto con MondoAcqua e con i Consorzi Irrigui, le Amministrazioni potrebbero prevedere il razionamento della fornitura e, come avvenuto in alcuni comuni del novarese, la chiusura notturna dell'acquedotto.

"Abbiamo già assunto ordinanze che limitano l'utilizzo dell'acqua potabile e invitiamo i cittadini, oltre a rispettarle, a porre in essere tutte le azioni utili ad evitare ogni spreco – commentano i Sindaci di Roccaforte, Villanova e Mondovì -. Parimenti, riteniamo che situazioni drammatiche come quella che stiamo vivendo necessitino di risposte straordinarie: l'invito alle Istituzioni è quello di sostenere definitivamente la realizzazione dell'invaso di Serra degli Ulivi, di cui è stata recentemente finanziato il I lotto".