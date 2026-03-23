Priero recupera le antiche stalle di Via Garibaldi: un pezzo di storia del borgo torna a vivere

Nel 2017 un edificio in condizioni precarie è entrato a far parte del patrimonio comunale di Priero a seguito della donazione da parte dei proprietari. Si tratta di un immobile, un tempo di pregio, affacciato su via Roma per la porzione abitativa e su via Garibaldi per la parte rurale, caratterizzata dalla presenza di stalle che testimoniano un'epoca in cui l'attività agropastorale si svolgeva all'interno del borgo.

Fin dalle prime verifiche è emersa una criticità strutturale significativa: le murature prospicienti Via Garibaldi risultavano infatti in progressivo cedimento verso l'esterno, con un concreto rischio di crollo. Per prevenire tale pericolo, l'Amministrazione è intervenuta con opere di consolidamento, tra cui l'inserimento di chiavi di contenimento per stabilizzare la struttura. Recentemente si è inoltre provveduto all'installazione di nuovi portoni in legno a chiusura delle stalle, completando una prima fase di recupero.

L'intervento complessivo è finalizzato alla riqualificazione e alla futura valorizzazione degli spazi, che per dimensioni e per il pregio delle volte a botte si prestano a un possibile utilizzo in ambito artigianale o turistico.

"Siamo molto soddisfatti di aver restituito vita a questi ambienti, che rappresentano una memoria concreta del passato del nostro borgo, quando attività produttive e vita quotidiana convivevano nello stesso tessuto urbano", commenta il sindaco Alessandro Ingaria.