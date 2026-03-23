Ad Alba nasce il Laboratorio Autogestito Studentesco "Checco": uno spazio libero per i giovani della città

In una città dove gli spazi di aggregazione lasciano sempre più il posto a luoghi orientati al consumo e all'omologazione, un gruppo di studenti albesi ha deciso di reagire. Il collettivo studentesco Cohiba Esplendidos ha dato vita al Laboratorio Autogestito Studentesco "Checco", uno spazio libero e autogestito pensato per chi sente il bisogno di socialità autentica, lontana dalla mediazione dei social media e priva di barriere culturali, sociali ed economiche.

Il nome del laboratorio è un omaggio a Francesco Foglino, amico e compagno del collettivo, tra i più impegnati nella realizzazione del progetto, a cui lo spazio è dedicato. Situato in un punto di transito naturale per molti studenti, il "Checco" vuole essere un luogo in cui creatività e libero pensiero trovino casa ogni giorno, un contesto sicuro dove i giovani possano costruire connessioni reali e trovare ascolto.

Il laboratorio ospiterà attività artistiche e momenti di formazione, esposizioni, dibattiti e assemblee su tematiche sociali e di attualità. Lo spazio rimarrà aperto a iniziative e proposte di chiunque voglia prendere parte alla sua vita pubblica.

L'inaugurazione è fissata per l'11 aprile al Parco Sobrino, nella prima casetta all'ingresso, con un pranzo popolare seguito da attività sportive e artistiche. Nelle settimane successive il calendario si animerà di appuntamenti: il 18 aprile sarà la volta di una giornata di giardinaggio e cura dell'ambiente, mentre il 25 aprile spazio agli striscioni. L'8 maggio è in programma un incontro sul tema della navigazione consapevole in rete, seguito il 15 maggio da un laboratorio di disegno e pittura su carta e stoffa e il 22 maggio da un laboratorio musicale. A partire da giugno, i laboratori si terranno ogni venerdì e il programma sarà costruito insieme a chi frequenterà lo spazio.

Il collettivo si dichiara inoltre disponibile a un confronto con il Comune di Alba e con la cooperativa Coesioni Sociali per ottenere un riconoscimento istituzionale nella gestione del luogo.