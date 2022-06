Rinnovato il direttivo dell'associazione culturale "Angelo Ruga", Fabrizio Fabiani nuovo presidente

Venerdì 24 giugno presso la sede secondaria di Albissola Marina (SV), si è riunito il Comitato Direttivo dell’Associazione Culturale Angelo Ruga, avente sede principale in Clavesana, convocato per lo svolgimento dell’assemblea annuale.

La riunione ha preso atto con estrema soddisfazione come, nonostante gli impedimenti derivati dalla pandemia di Covid19, il programma di attività previsto sia stato interamente assolto: in particolare, si è fatto riferimento alle esposizioni d’arte realizzate e a quanto già programmato, nonché all’avvenuta realizzazione dell’importante Monografia dedicata al Maestro Ruga che va a concludere, in qualche modo, l’imponente mole di lavoro prodotto specie in questi ultimi quattro anni, per la sistemazione dello Studio del Maestro in Clavesana, il restauro conservativo delle opere nella disponibilità dell’Associazione e il loro studio e archiviazione.

Soddisfazione è stata espressa altresì per il clima di collaborazione ormai consolidato che si è andato a consolidare con le altre Associazioni Culturali del territorio di Clavesana.

Successivamente, il Comitato Direttivo ha approvato all’unanimità, su proposta del Presidente uscente Signor Mauro Baracco, la nomina a nuovo Presidente dell’Associazione del Signor Fabrizio Fabiani in considerazione dell’impegno e delle notevoli capacità organizzative dimostrate nel tempo.

Fabrizio Fabiani, cittadino di Clavesana di professione vignaiolo, sarà affiancato dal Vicepresidente, Dottor Daniele Panucci, critico d’arte, nominato nel corso della stessa riunione.

L’Associazione Culturale Angelo Ruga da appuntamento agli amanti dell’arte per i prossimi eventi.