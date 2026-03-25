"Vite di Langa e Roero”: il libro di Petrini e Tibaldi arriva nelle scuole di Bra

E’ iniziata dall’Istituto professionale “Velso Mucci” di Bra la distribuzione del libro “Vite di Langa e Roero” agli studenti dell’ultimo anno di corso delle scuole superiori braidesi. L’iniziativa fa seguito al sostegno che il Comune ha dato alla pubblicazione del volume scritto da Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, e Paolo Tibaldi, attore e autore.

Il libro, edito da Slow Food con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, ha l’obiettivo di raccontare, in particolare ai giovani, la storia del nostro territorio e delle fasi che hanno segnato un “prima e un dopo”.

Durante la mattinata al “Mucci”, dopo i saluti del sindaco, Gianni Fogliato, e dell’assessore delegato ai Giovani, Francesco Matera, l’autore Paolo Tibaldi ha raccontato, e recitato, alcune parti del libro toccando diversi temi dall’emigrazione alla produzione del vino, raccontando aneddoti e curiosità come l’origine della “merenda sinoira” o la figura del “bacialé”.

La distribuzione dei volumi proseguirà nelle prossime settimane al Centro di Formazione Professionale dei Salesiani, al Liceo Giolitti-Gandino e all’Istituto “Guala”.



