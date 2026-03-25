Lutto a Mondovì per la scomparsa di suor Irene, che ha accolto generazioni di bambini all'asilo "Maria Immacolata"

Profondo cordoglio nel Monregalese per la scomparsa di Carla Pocchiola - Lussia, che per tutti è sempre stata suor Irene. Si è spenta all’età di 91 anni, nell’istituto delle Suore Francescane a Breo.

Amata e stimata ha accolto e cresciuto nell’asilo "Maria Immacolata" generazioni intere di bambini.

Un lavoro che ha svolto con passione per oltre quarant'anni, dagli anni '70 fino al 2014, quando ha raggiunto l'età della pensione e la gestione dell'asilo è passata dalle suore Francescane all'Associazione San Domenico.

Tutti i parenti e la congregazione delle Suore Francescane Missionarie di Susa si uniscono in preghiera per la sua scomparsa.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, giovedì 26 marzo alle 20, nella cappella delle Suore Francescane a Breo dove, venerdì 27 marzo alle 10.30, saranno celebrati i funerali.

"Abbiamo appreso con profonda tristezza della dipartita di Carla Pocchiola-Lussia, per tutti l’amata Suor Irene", il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessora alle Politiche sociali Francesca Botto. "Un caposaldo per l’asilo 'Maria Immacolata' ma, in generale, un punto di riferimento per l’intera comunità pedagogica monregalese. Centinaia di bambini sono cresciuti sotto la sua autorevolezza affettuosa, capace di insegnare, accudire e confortare con gioia. Un raro esempio di maestra esperta e appassionata che ha saputo incidere sulla maturazione dei singoli allievi e il cui ricordo non andrà mai perso. Alla famiglia, ai suoi cari e all’intera Congregazione delle Suore Domenicane, l’abbraccio sincero e riconoscente da parte dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità monregalese".