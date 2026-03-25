Barolo e Barbaresco sbarcano ad Harvard e New York: le Langhe conquistano i leader di domani

Dopo il successo del debutto lo scorso anno, i grandi rossi piemontesi tornano negli Stati Uniti con un doppio appuntamento d'eccezione.

Giovedì 26 marzo l'Università di Harvard ospiterà presso il The Student Organization Center at Hilles la seconda edizione della masterclass dedicata al Barolo, a cui quest'anno si affiancherà anche il Barbaresco. L'evento nasce dalla sinergia tra l'Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba, il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, la Delegazione di New York dell'Ordine e la Harvard Wine Society. L'iniziativa offrirà ai partecipanti un'esperienza immersiva tra storia, terroir e degustazioni guidate, con un focus particolare sul racconto delle Langhe, patrimonio UNESCO.

"Siamo onorati di rendere questo appuntamento annuale, condividendo il patrimonio della nostra regione con i leader di domani", dice Peter Salerno, maestro della Delegazione di New York dell'Ordine.

A rappresentare la vitalità del comparto sarà presente anche Elisa Marchetti, della Cantina Poderi Marcarini di La Morra, voce delle nuove generazioni di produttori impegnate a coniugare tradizione e innovazione: "Sono cresciuta tra le vigne delle Langhe e poter raccontare il Barolo a studenti e appassionati di vino dall'altra parte dell'oceano è qualcosa di molto speciale. Il Barolo è un vino che unisce storia, territorio e tempo, ma soprattutto continua a creare curiosità e dialogo tra culture diverse".

Il percorso di promozione proseguirà venerdì 27 marzo a New York, con una seconda masterclass organizzata in collaborazione con il Young Members Committee (YMC) dell'International Wine & Food Society. Questo secondo momento, rivolto a una comunità dinamica di giovani professionisti e collezionisti, conferma l'obiettivo del tour: formare i nuovi ambasciatori del vino italiano attraverso il confronto diretto con i produttori e un format educativo esclusivo, capace di valorizzare l'identità unica delle denominazioni albesi nel panorama internazionale.

"La collaborazione del nostro Consorzio con l'Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini d'Alba è ormai una costante che ci permette di comunicare Barolo, Barbaresco e gli altri vini di Langa a un pubblico appassionato e qualificato, in linea perfetta con i nostri obiettivi. In questo caso ci onora la possibilità di poterci rivolgere a un pubblico giovane in ambienti dove si cerca e si mira all'eccellenza. Siamo entusiasti di poter parlare delle nostre tradizioni, del nostro territorio e dei nostri blasonati vini a una generazione attenta, alla quale potremo trasmettere storia ed evoluzione e da cui dobbiamo percepire i gusti e gli orientamenti", dichiara Sergio Germano, presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.

[Peter Salerno con Sergio Germano]