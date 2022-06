Siccità, le coltivazioni risentono della carenza d'acqua: "Non si ricorda un periodo così secco nelle nostre zone"

La morsa della siccità sembra non voler dare tregua alla provincia di Cuneo.

Mentre entrano nel vivo le operazioni di trebbiatura, emergono i primi effetti negativi di questo prolungato periodo privo di precipitazioni.

"Le piogge degli scorsi giorni" - spiega Alex Candela da Beinette - "non sono state neanche lontanamente sufficienti a tamponare questo lungo periodo di siccità. Un periodo così secco non si è mai visto, anche sentendo gli anziani del paese, nessuno si ricorda una stagione così. Molte centrifughe che pompano l'acqua su dalle falde sotterranee, tramite una pompa con motore ausiliario o azionata con trattore tramite presa di forza e albero cardanico, sono state fermate perché non pescano più nulla. L'unica possibilità in questa situazione è intervenire con mezzi che consentano di arrivare più in profondità, ma la situazione rischia di diventare drammatica".

Secondo Coldiretti Cuneo l'emergenza idrica ha causato un calo fino al 20% nella resa del frumento, un duro colpo per le aziende agricole che stanno fronteggiando anche i rincari per le spese di produzione.