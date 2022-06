A Pian Munè di Paesana apre la seggiovia estiva con tanti appuntamenti per tutti

Sabato 2 luglio a Pian Munè di Paesana riapre la seggiovia estiva!

Ripartono a grande richiesta i Trasporti in Seggiovia per raggiungere il rifugio in quota e godere della fresca aria di montagna, della splendida vista sulla catena del Monviso e della tranquillità che la conca di Pian Croesio sa offrire.

La seggiovia seguirà i seguenti orari di apertura:

luglio: sabato e domenica

agosto: tutti i giorni

settembre: sabato e domenica fino al 18

Dalle 9 alle 17

Il primo week end di luglio porta anche tanti appuntamenti per tutti:

Sabato 2 luglio

Prima cena estiva in quota a 1800 metri.

Ogni sabato un tema e una cena tipica da gustare in terrazza con vista panoramica sulla conca o nell’accogliente sala interna del rifugio in quota. Si comincia sabato 2 luglio con la cena tipica piemontese, con battuta al coltello, tagliatelle alla bagna caöda e noci, brasato e il tradizionale bunet.

Tutte le cene dell’estate in quota avranno un menù dedicato a 20 euro.

Scegliete voi come raggiungere il rifugio: a piedi in circa 60 minuti oppure prendendo la seggiovia entro le ore 17. La discesa è sempre a piedi lungo un itinerario panoramico sulla pianura.

E se preferite anticipare potete anche godervi la Merenda Sinoira in quota a 15 euro con tagliere misto tipico, bicchiere di vino e frutta di stagione, per un apericena dallo stile piemontese.

Sabato 2

In collaborazione con Valle Po E bike experience, ciclocena con partenza da Paesana e arrivo al rifugio Pian Munè a quota 1535 metri. Discesa in notturna oppure prenotando il trasporto per il ritorno a valle non in bici. Quota di partecipazione 65 euro comprensiva di noleggio ebike, cena al rifugio e accompagnamento!

Domenica 3 luglio

Si parte con la Musica in quota ed il Rifugio Pian Munè ospita gli Emily la Chatte con le loro esibizioni live medley, gag, balletti irriverenti per accompagnare la prima domenica di luglio, una grande carica di energia che sapientemente sanno trasmettere al loro pubblico, alternando la lingua italiana ed il dialetto cuneese.

Alle ore 13.00 nell’area verde del rifugio

Domenica 3 luglio

Per i tradizionali Laboratori di Pian munè ritorna Barbaluc, il simpatico e inimitabile cantastorie che con la sua ghironda vi aspetta nel Bosco della Trebulina alle ore 11.00, 12.00 o alle 14.00, per viaggiare tra storie e leggende sulle sue note musicali nell’atmosfera incantata del bosco.

Tutte le info su eventi e prenotazioni al numero 328 6925406 (anche messaggio whatsapp)

O sul sito web pianmune.it