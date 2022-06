Cuneo, il "Cinelandia Fiamma" riaprirà ad agosto

Da 'chiusa a data da destinarsi' a 'chiusura sino al 24 agosto': si aggiorna così il sito internet della catena di multisala Cinelandia, nella pagina corrispondente alla sede cuneese del "Fiamma".



La palazzina in cui si trova il multisala di via Antonio Bassignano - struttura gemella rispetto a quella di Borgo San Dalmazzo - era stata interessata alla fine del mese di maggio da un allagamento improvviso, che aveva coinvolto diversi piani e richiesto non solo la chiusura temporanea del cinema ma anche l'evacuazione di alcuni alloggi (tra cui quello del sindaco uscente Federico Borgna).



Ancora qualche settimana di pazienza, insomma, e gli appassionati cinofili della città potranno tornare a usufruire del servizio.