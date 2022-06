Al via l’Estate Ragazzi di Venasca: quattro settimane di giochi e attività a tema

Da lunedì 4 luglio a Venasca prende il via l’Estate Ragazzi, organizzata per il terzo anno in collaborazione tra la Parrocchia e il Comune. Le attività si svolgono presso il campetto dell’oratorio dal lunedì al venerdì, tra le 14 e le 18, e sono rivolte ai ragazzi dalla prima elementare alla terza media: le iscrizioni sono pervenute non solo da Venasca ma anche dai comuni limitrofi di Brossasco, Melle e Piasco. A tutti gli iscritti il Comune di Venasca donerà una maglietta con la grafica dell’edizione 2022 dell’Estate Ragazzi e offrirà la merenda ogni giorno.

Come negli anni passati, i partecipanti saranno guidati dagli educatori professionali della cooperativa Caracol, coadiuvati da un gruppo di animatori, in attività a tema che sfoceranno nella realizzazione di un progetto comune; non mancheranno giochi e intrattenimenti vari. Le attività si concluderanno venerdì 29 luglio.

"L’Estate Ragazzi è un importante momento di passaggio tra il periodo scolastico e quello delle vacanze con le famiglie e il Comune è lieto di collaborare, per il terzo anno consecutivo, al suo svolgimento – dichiara il sindaco di Venasca, Silvano Dovetta –. L’impegno economico è notevole, ma è ripagato dal pensiero che stiamo offrendo ai ragazzi del nostro territorio un periodo di tempo libero organizzato e di qualità, più che mai necessario dopo i difficili anni della pandemia".

"Sono contenta di collaborare a questo progetto, restituendo alla comunità venaschese qualcosa di ciò che mi ha offerto quando erano i miei figli a frequentare l’Estate Ragazzi: lavorare per creare occasioni di incontro e svago in favore dei più giovani è una grande responsabilità ma allo stesso tempo porta enormi stimoli e soddisfazioni", conclude Paola Ferrua, consigliera comunale e responsabile per il Comune dell’organizzazione dell’Estate Ragazzi.