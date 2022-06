Gli Alpini di stanzia alla Vian rispondono all’appello del Santa Croce donando sangue e plasma

Gli Alpini del 2° Reggimento, di stanza alla caserma “Ignazio Vian” di Cuneo, hanno prontamente risposto all’appello della Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo donando sangue e plasma al Centro trasfusionale di via Michele Coppino.

Ieri e oggi (28 e 29 giugno) i militari hanno compiuto un gesto che testimonia i valori di servizio al Paese e al territorio che li contraddistinguono.

Nei giorni scorsi, l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle aveva, infatti, rivolto un appello alla donazione, rassicurando sulle precauzioni in atto per la prevenzione dei contagi da Covid-19, anche in vista della consueta carenza di scorte di sangue che, ogni anno, si verifica in estate. E il 2° Reggimento Alpini, che durante tutta la campagna vaccinale ha collaborato attivamente con l’Azienda ospedaliera cuneese, ha subito risposto alla richiesta di aiuto.