Alba: il Comune premia l’Associazione Sportiva “Liberamente Sportivi – LiSport”

L'’Amministrazione albese ha consegnato una targa di riconoscimento all’Associazione Sportiva “Liberamente Sportivi – LiSport”, in occasione della vittoria, per il secondo anno consecutivo, della XIX edizione del Trofeo Luciano Caroleo, prestigiosa competizione a squadre del tennis piemontese riservata ai giocatori di seconda categoria.

Un risultato di grande rilievo sportivo che conferma il valore e la continuità dell’impegno dell’associazione.

Alla consegna della targa erano presenti il sindaco Alberto Gatto e l’assessore allo Sport Davide Tibaldi, che si sono congratulati con tutta la squadra, il capitano Andrea Merlo e il presidente della LiSport Lorenzo Cane per il prestigioso traguardo raggiunto.

La squadra è composta da Denis Golubev, Luca Raiteri, Marco Corino, Simone Sosso, Luca Amianto, Francesco Pedussia, Simone Manfredi.

“Questo importante successo – hanno dichiarato -, ottenuto per il secondo anno consecutivo, rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la città. Liberamente Sportivi – LiSport è un esempio virtuoso di come passione, dedizione e lavoro di squadra possano portare a risultati di eccellenza. A nome dell’Amministrazione comunale, ringraziamo atleti, tecnici e dirigenti per aver saputo onorare e valorizzare lo sport albese, contribuendo a diffonderne i valori più autentici, dentro e fuori dal campo”.