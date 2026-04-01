'Dardanello Incontra' a Dogliani: il volley ispira i giovani

Vivere di sport: per tutti i giovani atleti è un sogno, ma anche una concreta realtà lavorativa. Una vita fatta di sacrificio e allenamento costante, prestazioni e risultati, aspettative e delusioni. Non si limita al lavoro nelle palestre: vi è la necessità di provvedere ad aspetti legali, burocrazia, pubbliche relazioni, rapporti con sponsor, agenti e società. In definitiva, verterà sui retroscena del professionismo il ‘Dardanello Incontra’ organizzato per mercoledì 8 aprile, alle ore 18.10, dall’associazione culturale ‘Piero Dardanello’ presso la palestra di Dogliani.

Le giovani atlete del Vbc Dogliani avranno, infatti, l’occasione di incontrare Paola Cardullo, già campionessa mondiale di volley, Anna Bardaro, campionessa mondiale in carica ‘under 21’, e Linda Magnani, fresco talento della Cuneo Granda Volley. L’appuntamento, reso possibile dal sostegno di Isiline, è aperto a tutti: sarà un’opportunità anche per le ragazze e i ragazzi delle scuole di dialogare con tre atlete d’alto livello e, perché no, trarre ispirazione in vista del progetto ‘A scuola di giornalismo con Piero Dardanello’, attivo nel plesso doglianese. Si tratta del primo appuntamento del cartellone 2026, che proporrà altre iniziative nei mesi a venire, tra cui il già annunciato vis-à-vis con Andrea Schiavon a Villanova Mondovì.



"Una campionessa leggendaria, di straordinaria esperienza - commenta Paolo Cornero, vicepresidente dell’associazione ‘Piero Dardanello’ - insieme alle due ‘liberine’ Magnani e Bardaro, che stanno lavorando duramente per costruirsi una carriera di rilievo. Le atlete del Vbc Dogliani potranno confrontarsi ‘in presa diretta’ con chi sta vivendo il mondo della pallavolo ad alto livello, un traguardo che magari tante di loro sognano di raggiungere. Un momento emozionante, certo, ma anche un’opportunità di scambio concreta, al di là di ogni retorica, con la possibilità di ottenere consigli preziosi e soprattutto di condividere esperienze, timori, speranze. Lo sport è sempre un percorso in salita: ascoltare la voce di chi ha fatto la strada che vorresti percorrere o chi, invece, ha scelto un itinerario alternativo è sempre, per un giovane, qualcosa di estremamente prezioso. Desidero ringraziare il Comune di Dogliani, nella figura del sindaco, Claudio Raviola, e degli assessori Gianluca Navello, con delega alla Cultura, e Sabrina Rolfo, con delega all’Istruzione. Inoltre, sono grato alla presidente del Vbc Dogliani, Stefania Mancardi, e appunto ad Isiline, che ha reso possibile l’appuntamento".



"Siamo orgogliosi di proseguire la collaborazione con l’associazione ‘Dardanello’ - rileva Ivan Botta, ceo di Isiline – a maggior ragione visto che, in gioventù, sono stato un giornalista in erba, quindi sostengo ancora più convintamente le attività di una realtà dedicata ad un così grande maestro e, allo stesso tempo, tanto attenta alla formazione e alla valorizzazione dei giovani. Porteremo anche a Dogliani il nostro progetto in partnership con la Cuneo Granda Volley: la nostra azienda sponsorizza, infatti, la maglia del libero della prima squadra. Con l’intenzione di valorizzare le tantissime squadre di volley locali, la maggior parte femminili, da due anni a questa parte regaliamo alle formazioni sportive delle maglie da libero personalizzate, favorendo un incontro con le giocatrici. A Dogliani siamo orgogliosi di esserci con una grande campionessa come Cardullo e due talenti cristallini come Bardaro e Magnani. Questo è il nostro modo di dimostrare vicinanza e sostegno al movimento del volley e mettere in contatto giovani atlete e campionesse. Per loro è sicuramente un incontro emozionante, ma è anche un’opportunità unica, da sfruttare al meglio".



Il grande sport vissuto in presa diretta, la voglia e l’entusiasmo dei giovani: gli ingredienti di un nuovo appuntamento ‘targato associazione Dardanello’, per avvicinare le giovani generazioni al grande sport e ai suoi valori.

